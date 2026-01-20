Mercato Milan, svolta in difesa! Ai dettagli l’arrivo di Coppola dal Brighton. La formula

Mercato Milan, importante indiscrezione rivelata da Sport Mediaset: rossoneri in chiusura per Diego Coppola del Brighton

Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo con un’importante accelerazione per il reparto arretrato. Dopo aver valutato diversi profili, la dirigenza rossonera ha rotto gli indugi per riportare in Italia uno dei talenti più promettenti della nuova generazione difensiva.

Secondo quanto raccolto da Orazio Accomando per Sport Mediaset, il Milan ha compiuto passi avanti fondamentali per Diego Coppola, attualmente in forza al Brighton.

Mercato Milan, i dettagli dell’operazione Coppola: ritorno in Italia

La trattativa con il club inglese ha subito una sterzata decisa nelle ultime ore:

La formula: L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito secco . Una soluzione che soddisfa il Brighton, desideroso di far giocare con continuità il ragazzo, e il Milan, che si assicura un rinforzo pronto all’uso senza intaccare il budget per l’estate.

L'identikit: Classe 2003, Coppola è sbarcato in Premier League la scorsa estate dall'Hellas Verona per circa 11 milioni di euro. Nonostante l'ottimo impatto iniziale, lo spazio limitato con i Seagulls (chiuso da Dunk e Van Hecke) ha spinto il giocatore a spingere per il ritorno in Serie A.

Il piano di Allegri: Il tecnico toscano vede in Coppola il profilo ideale per completare le rotazioni: giovane, fisicamente dirompente e già abituato ai ritmi tattici del nostro campionato. Sarebbe lui l'uomo scelto per dare il cambio a Tomori e Gabbia nella volata Scudetto.

Concorrenza superata

Sul difensore c’era il forte interesse di Fiorentina, Torino e Genoa, ma il prestigio del progetto rossonero e la prospettiva di lottare per il titolo hanno fatto pendere l’ago della bilancia verso Milano. Igli Tare è pronto a chiudere i dettagli formali per consegnare il giocatore ad Allegri già nei prossimi giorni.