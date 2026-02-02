Mercato Milan è UFFICIALE l’arrivo del giovane talento Alphadjo Cissè: ecco il comunicato

Mercato Milan, arriva l’ufficialità dell’acquisto del giovane talento Alphadjo Cissè: ecco il comunicato del club

Mentre il caso Mateta si chiude negativamente, il mercato del Milan si muove guardando al futuro. La società rossonera ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Alphadjo Cissè dall’Hellas Verona. Il giovane talento, considerato uno dei profili più promettenti del panorama italiano, non si aggregherà però subito alla squadra di Massimiliano Allegri: il club ha infatti deciso di lasciarlo maturare in Calabria, dove sta già offrendo prestazioni di altissimo livello.

Mercato Milan, numeri da protagonista e il salto in Under 21

Nato a Treviso nel 2006, Cissè ha impressionato tutti nella scorsa stagione con ben 16 reti nel campionato Primavera e il debutto precoce in Serie A. Il suo percorso di crescita è proseguito quest’anno in Serie B, come confermato dal comunicato ufficiale: «Cissè ha finora totalizzato 21 presenze e 6 gol, dimostrando qualità tecniche, personalità e capacità di incidere anche nel calcio professionistico».

Il Milan si assicura così un calciatore già nel giro della Nazionale Under 21, capace di ricoprire più ruoli a centrocampo e con un fiuto del gol non comune per la sua età. Il club rossonero ha voluto blindarlo subito per anticipare la concorrenza, augurandogli il meglio per i prossimi mesi: «Il Club rossonero augura ad Alphadjo le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della stagione». Per Allegri, un nuovo rinforzo di qualità che sarà a disposizione a partire dal ritiro estivo per la stagione 2026/27.

