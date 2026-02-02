Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così dell’affare, ormai saltato, tra il Milan e Mateta

Il naufragio dell’affare Jean-Philippe Mateta non è solo un colpo di scena di mercato, ma un vero e proprio cambio di piani tattici per il Milan. Come riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, l’attaccante del Crystal Palace era stato individuato come il futuro numero 9 titolare, un investimento che la società avrebbe voluto anticipare a subito per tutelarsi contro i continui acciacchi del reparto offensivo. Tuttavia, i controlli medici hanno confermato i timori della stampa inglese: «Non ha passato le visite mediche perché il problema al ginocchio c’è. Si parla di un possibile intervento alla cartilagine».

Di Stefano, il piano tattico di Allegri e l’emergenza in attacco

Nella testa di Massimiliano Allegri il francese rappresentava il tassello fondamentale per il passaggio definitivo al 3-5-2, un modulo basato su un attacco “misto”: «La sua idea sarebbe un attacco misto, la coppia fisica Mateta-Fullkrug e quella di movimento Leao, Pulisic e Nkunku». L’assenza di garanzie fisiche ha però bloccato tutto, poiché con gli impegni europei della prossima stagione il rischio era troppo alto: «L’anno prossimo il Milan giocherà 3 volte a settimana, con un problema al ginocchio non vai da nessuna parte».

Il mancato arrivo di Mateta lascia il tecnico rossonero in una situazione complessa, considerando che l’infermeria è già affollata. Le condizioni attuali dei big non lasciano tranquilli: Leao combatte con un’infiammazione, Pulisic soffre di una borsite all’ileopsoas e Fullkrug ha un problema al dito del piede. «L’assurdo di questa storia è che 36 ore fa il Milan era vicino a portarlo a Milanello da subito», ha concluso l’inviato, sottolineando come la fragilità dei titolari rendesse l’acquisto del francese quasi una necessità immediata.

