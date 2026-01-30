Mercato Milan, il giovane Cissè e il dispetto all’Inter: ecco perché l’acquisto del classe 2006 ostacola i nerazzurri

Mercato Milan, i rossoneri puntano all’ingaggio del giovane Cissé e fanno un dispetto all’Inter: ecco spiegato il perché

Il calciomercato si trasforma in un intricato risiko tra le due sponde di Milano. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il Milan si sarebbe inserito con forza nella corsa per Alphadjo Cissè, gioiellino classe 2006 dell’Hellas Verona. Questa mossa della dirigenza rossonera non punta solo a rinforzare il parco giovani per Massimiliano Allegri, ma rischia di innescare un effetto domino catastrofico per le strategie dei rivali nerazzurri, creando un vero e proprio sgarbo di mercato.

Mercato Milan, l’intreccio che blocca il ritorno di Ivan Perisic

Il centrocampista veronese era stato individuato dal PSV Eindhoven come il sostituto ideale per coprire il buco lasciato dalla possibile partenza di Ivan Perisic. Se il Milan dovesse riuscire a soffiare il ragazzo agli olandesi, la permanenza del croato in Eredivisie diventerebbe quasi certa: «Se il Milan soffia Alphadjo Cissè al PSV, fa un dispetto anche all’Inter; perché il classe 2006 sarebbe dovuto essere il rimpiazzo per gli olandesi di Ivan Perisic».

Senza un sostituto in mano, il club di Eindhoven non darebbe mai il via libera per liberare l’esterno, rendendo «ancor più difficile» il suo ritorno alla corte di Cristian Chivu. L’Inter resta dunque spettatrice interessata e preoccupata: il blitz rossonero per Cissè potrebbe chiudere definitivamente le porte del ritorno a casa per uno dei beniamini di San Siro.

