Mercato Milan, Tare piomba su Alphadjo Cisse: rossoneri tentano di superare il PSV. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda e il Milan si conferma protagonista assoluto grazie alla nuova gestione tecnica. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club meneghino ha effettuato un inserimento prepotente nella trattativa per Alphadjo Cissé, giovane talento di proprietà dell’Hellas Veronaattualmente in forza al Catanzaro.

L’inserimento di Igli Tare: strategia e sorpasso

Nonostante esistesse già un accordo di massima tra gli olandesi del PSV Eindhoven e la società scaligera, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua abilità nel soffiare i migliori prospetti alla concorrenza internazionale, ha deciso di virare con decisione sul ragazzo. La strategia del dirigente albanese è chiara: assicurarsi le prestazioni di un centrocampista moderno, dotato di grande fisicità e ottima visione di gioco, per rinforzare il progetto futuro del Diavolo.

Il piano rossonero per convincere il Catanzaro

Per sbaragliare la concorrenza straniera, i rossoneri hanno messo sul piatto una condizione molto gradita sia al calciatore che al club calabrese. Il Milan, infatti, lascerebbe Alphadjo Cissé in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione attuale. Questa mossa permetterebbe al giovane calciatore di continuare il suo percorso di crescita in Serie B sotto la guida di Fabio Caserta, accumulando minuti preziosi prima di fare il grande salto a Milano.

Il fattore Massimiliano Allegri

A monitorare con attenzione l’evolversi della trattativa c’è Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico esperto e pragmatico che ha sempre dimostrato grande feeling con i giovani da plasmare. Allegri, che ha iniziato il suo nuovo ciclo sulla panchina dei sette volte campioni d’Europa, apprezza molto la versatilità tattica di Cissé, vedendo in lui un profilo ideale per la rotazione mediana della prossima stagione.

Un mercato per il futuro del Diavolo

L’azione fulminea dei rossoneri dimostra la ritrovata reattività societaria. Mentre il PSV sembrava ormai a un passo dalla chiusura, il lavoro diplomatico di Igli Tare potrebbe cambiare le sorti dell’affare nelle prossime ore. Il Milan punta a blindare uno dei gioielli più interessanti del panorama italiano, confermando la volontà di investire su profili futuribili e di qualità.