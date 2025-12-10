Mercato Milan, occasione dal Chelsea? C’è un giocatore dei Blues che può partire a gennaio: ecco chi

Mercato Milan, dal Chelsea potrebbe arrivare un’occasione per la difesa. C’è un giocatore in partenza: ecco di chi si tratta

Il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare sta delineando chiaramente le priorità per la prossima finestra di calciomercato. Al centro dei piani ci sono due tasselli fondamentali: un nuovo centravanti, da inserire contestualmente alla cessione di Santiago Gimenez, e un difensore centrale. Per quest’ultima casella, l’idea non è quella di effettuare un investimento oneroso, ma di cogliere una vera e propria occasione di mercato, preferibilmente con la formula del prestito.

È in questo contesto di ricerca di un difensore a basso costo e con la formula del prestito che si inserisce il profilo di Axel Disasi. Il centrale francese, classe ’98 con un’altezza di 191 centimetri, fu acquistato dal Chelsea nell’agosto 2023 per 45 milioni di euro. Dopo un inizio da titolare, ha perso gradualmente spazio, culminando con un prestito all’Aston Villa e, dopo il rientro al Chelsea, con l’esclusione dalla rosa.

Mercato Milan, Maresca e il Futuro del Difensore

Nonostante le offerte dalla Premier League, Disasi ha declinato, sperando in un ritorno al Monaco che non si è concretizzato. Oggi è ufficialmente fuori dal progetto della Prima Squadra. Il manager Enzo Maresca aveva commentato la situazione a settembre con durezza: “È dura per Sterling e Disasi restare fuori rosa? Mio padre ha 75 anni ed è stato pescatore per 50 anni, lavora dalle 2 alle 10 di mattina. Questo è duro: non essere un giocatore”. Questa situazione rende la partenza di Disasi a gennaio pressoché inevitabile. Il giocatore, che per tre stagioni è stato uno dei migliori centrali della Ligue 1, si muoverà probabilmente in prestito, dato il suo contratto valido con il Chelsea fino al 2029. Numerosi club stanno monitorando la situazione, e tra questi figura anche il Milan.