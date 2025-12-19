Mercato Milan, Ceccarini fa il punto sulla porta rossonera: da Maignan ai suoi possibili sostituti

Mercato Milan, Ceccarini ci aggiorna sulle ultime novità sulle strategie rossonere: da Maignan fino al difensore

Il mercato del Milan entra nel vivo con una priorità assoluta: regalare a Massimiliano Allegri un nuovo terminale offensivo. Secondo quanto riportato dall’esperto Niccolò Ceccarini su TMW, il club rossonero ha rotto gli indugi per Niclas Füllkrug. La necessità di intervenire è diventata urgente dopo la pessima notizia riguardante Gimenez: l’attaccante dovrà operarsi alla caviglia e resterà lontano dai campi per almeno due o tre mesi. Un vuoto pesante che la dirigenza intende colmare immediatamente con l’esperienza del tedesco del West Ham.

I contatti tra il direttore tecnico Tare e l’entourage del calciatore sono avviati da tempo e hanno portato alla totale disponibilità di Füllkrug al trasferimento. La trattativa con il club inglese è in fase avanzata, con il Milan che spinge per un prestito secco o, al massimo, con l’inserimento di un diritto di riscatto. L’obiettivo è chiaro: bruciare le tappe per mettere il giocatore a disposizione di Allegri già per le prime sfide del nuovo anno.

Mercato Milan, Difesa e porta: gli altri obiettivi della dirigenza rossonera

Oltre all’attacco, il Milan monitora con attenzione anche il reparto arretrato. Se dovesse presentarsi l’occasione giusta a condizioni economiche vantaggiose, non è escluso l’innesto di un elemento di qualità per puntellare la difesa. Parallelamente, resta aperta la questione legata al futuro di Maignan. In assenza di novità sul rinnovo, la società sta valutando profili giovani come Robin Risser del Lens e Berke Özer dell’Eyüpspor (ex Lille), per non farsi trovare impreparata in caso di addio del francese.

Il mese di gennaio si preannuncia dunque caldissimo per il Milan, chiamato a bilanciare le emergenze tecniche con una visione lungimirante per il futuro della rosa.