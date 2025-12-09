Mercato Milan, pesante indiscrezione sul futuro di Santiago Gimenez: spunta l’interesse a sorpresa per gennaio

Mercato Milan, arriva un’importante indiscrezione sul futuro di Santiago Gimenez: il Boca Juniors è piombato sull’attaccante messicano

Il futuro di Santiago Gimenez continua a tenere banco sul mercato, con l’attaccante messicano che, nonostante le smentite, rimane al centro di numerose voci. Nelle scorse settimane si è parlato insistentemente dell’interesse di diversi club di Premier League, tra cui Leeds, Sunderland e West Ham, pronti a fare un tentativo per strapparlo al Milan a gennaio.

Ma, come svela stamattina Tuttosport, il Bebote avrebbe attirato l’attenzione di una pretendente decisamente più esotica: il Boca Juniors. Il club argentino sarebbe alla ricerca di un grande colpo e, oltre a Dybala, avrebbe messo nel mirino Gimenez, ipotizzando un’operazione in prestito.

Mercato Milan, Boca Juniors su Santiago Gimenez

Nonostante il fermento, l’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, si è mostrata categorica sul futuro del suo assistito, escludendo una partenza imminente da Milanello.

Che Gimenez possa lasciare il Milan a gennaio?

PAROLE – «Se la Premier lo desidera, non mi sorprende che lo desideri. Che ci sia uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste. Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: «No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie»».