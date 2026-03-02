Mercato Milan, Bertozzi: «Per André sarà decisiva la volontà del giocatore». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan continua a tenere banco nelle discussioni dei media e dei tifosi, con il nome di André — il talentuoso centrocampista brasiliano, fulcro del gioco e dotato di grande intelligenza tattica — sempre più accostato ai colori rossoneri. A fare chiarezza sulla trattativa è intervenuto ai microfoni di Milan Vibes Leonardo Bertozzi, celebre esperto di calcio internazionale e voce autorevole del giornalismo sportivo. Secondo il commentatore, la strada verso la firma appare ormai spianata, spinta soprattutto dalla ferrea volontà del calciatore di approdare al Diavolo.

Il parere di Leonardo Bertozzi: un affare destinato al successo

Nell’analisi di Leonardo Bertozzi, le dinamiche di questo trasferimento sembrano aver superato le classiche fasi di stallo.

PAROLE – «Secondo me in questi casi la volontà del giocatore e dei suoi rappresentanti finisce per prevalere, se è un trasferimento importante per lui… penso che alla fine si farà».

Una posizione netta che conferma come il desiderio del mediano di misurarsi con il palcoscenico della Serie A sia la vera variabile decisiva in questa complessa operazione di mercato.

L’asse Tare-Allegri per un Milan ambizioso

Questa trattativa porta inequivocabilmente la firma di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, dirigente dal fiuto infallibile e architetto di rose competitive. Il dirigente albanese sta lavorando instancabilmente per colmare le lacune della rosa e consegnare al nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, — l’allenatore livornese tornato in sella al club di via Aldo Rossi per infondere solidità e pragmatismo vincente — gli strumenti necessari per lottare per il vertice.

Per Allegri, l’eventuale arrivo di un profilo dinamico come quello del giovane brasiliano rappresenterebbe il tassello perfetto per bilanciare la mediana. Il tecnico toscano ha infatti richiesto con insistenza giocatori che garantiscano equilibrio, e il lavoro di Tare sembra andare esattamente in questa direzione. Sebbene il club meneghino debba ancora limare gli ultimi dettagli economici, l’ottimismo espresso da Bertozzi riflette il clima di fiducia che si respira attorno al progetto della società. Il passaggio del giocatore alla corte rossonera appare ormai come l’epilogo naturale di una trattativa che, se conclusa, darebbe al Diavolo una marcia in più per la prossima stagione.