Mercato Milan, il retroscena su Bartesaghi. Una squadra spagnola lo voleva in estate: i dettagli

Mercato Milan, spunta un retroscena con protagonista Bartesaghi. In estate poteva trasferirsi in Spagna! Tutti i dettagli

Davide Bartesaghi è emerso come uno dei grandi protagonisti della vittoria del Milan sull’Inter. Schierato quasi a sorpresa al posto del più quotato Pervis Estupiñan, il giovane canterano rossonero ha offerto una prestazione di grande personalità e alto livello. Questa prova ha dato piena ragione a Massimiliano Allegri, che per primo ha deciso di puntare con forza sul classe 2005 la scorsa estate. Nonostante le richieste di prestito e la retrocessione del Milan Futuro in Serie D sembrassero indirizzare il ragazzo verso una cessione temporanea, il tecnico ha posto il veto.

La decisione di trattenere Bartesaghi si è rivelata lungimirante, soprattutto considerando l’interesse dei top club europei. Prima dell’arrivo di Matteo Ruggeri dall’Atalanta, anche l’Atletico Madrid aveva fatto un sondaggio per il giovane difensore. Il “Cholo” Simeone aveva intravisto un grande potenziale in un ragazzo che, al tempo, aveva collezionato poche presenze in Prima squadra.

Mercato Milan, dal veto di Allegri alla richiesta di Simeone

Il potenziale di Bartesaghi non era una novità per la dirigenza rossonera. Igli Tare e Massimiliano Allegri sono stati irremovibili, ponendo subito il veto alla cessione del ragazzo. Anche il Borussia Dortmund e diverse società di Serie A si erano informate sulla situazione del classe 2005. Bartesaghi, cresciuto calcisticamente a “pane e Milan”, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile.

L’esordio in Serie A è arrivato il 23 settembre 2023, subentrando ad Alessandro Florenzi nella vittoria per 1-0 contro il Verona. Un mese dopo, il 2 ottobre, ha firmato il suo primo contratto professionistico, valido fino al 2026. A dimostrazione della grande fiducia riposta in lui, tre anni dopo il Milan gli ha confermato il proprio investimento, rinnovando l’accordo fino al 2030, blindandolo di fatto dalle lusinghe del mercato.