Mercato Milan, non solo attaccante: i rossoneri cercano anche un difensore. Ecco l’intreccio

Mercato Milan, i rossoneri puntano anche a un difensore: ma c’è un intreccio. Ecco le ultime sulle strategie del Diavolo

Il mercato invernale del Milan non si ferma alla ricerca del centravanti. Sebbene Niclas Füllkrug rimanga il nome più caldo per l’attacco, la dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per puntellare anche la difesa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è aumentare le rotazioni nel pacchetto arretrato di Massimiliano Allegri. L’eventuale arrivo di un nuovo centrale sbloccherebbe la partenza di David Odogu: il giovane talento, finora impiegato solo marginalmente in Coppa Italia, verrebbe ceduto in prestito per maturare esperienza e trovare quella continuità necessaria alla sua crescita.

Sulle strategie del club è intervenuto direttamente il DS Igli Tare, che ha predicato prudenza. Pur confermando che la società resterà vigile per cogliere occasioni migliorative, Tare ha sottolineato la complessità della sessione di gennaio, ribadendo la fiducia nel gruppo attuale e nei segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite, specialmente da parte dei singoli più attesi.

Mercato Milan, La fiducia in Nkunku e l’attesa per il ritorno di Gimenez

Nelle sue dichiarazioni, Tare ha voluto blindare Christopher Nkunku, autore di una prestazione convincente nella trasferta di Torino. Il club è convinto che il vero valore del francese stia finalmente emergendo e che possa rappresentare il valore aggiunto per la seconda parte di stagione. Parallelamente, resta alta l’attenzione sul recupero di Santiago Gimenez: nonostante il problema fisico che lo sta tenendo ai box, il messicano rimane un pilastro fondamentale nei piani tattici del Milan, con la dirigenza pronta a riaccoglierlo non appena sarà superata l’emergenza infortuni.