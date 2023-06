Mercato Milan, si allontana Asensio: è quasi fatta con questo club

Mercato Milan, si allontana Asensio: lo spagnolo, che lascerà il Real Madrid, si appresta a firmare con questo club

Non sarà al Milan né in Italia il futuro di Marco Asensio. Lo spagnolo, che si appresta a lasciare il Real Madrid a parametro zero, dovrebbe proseguire la sua carriera in Ligue 1.

Più precisamente al PSG che, secondo quanto riportato da Sky Sport DE, avrebbe ormai battuto la concorrenza. Asensio dovrebbe legarsi ai parigini con un contratto valido fino al 2024.