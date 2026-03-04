Mercato Milan, situazione di stallo con il Corinthians per André. Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il calciomercato del Milan si tinge di giallo oltreoceano. Quella che sembrava una trattativa in dirittura d’arrivo per André, il giovanissimo centrocampista brasiliano classe 2006 dotato di una visione di gioco fuori dal comune e di una spiccata personalità in cabina di regia, si è trasformata in una vera e propria telenovela diplomatica. Nonostante il lavoro diplomatico svolto nelle scorse settimane, il trasferimento verso il Diavolo sta incontrando ostacoli imprevisti.

L’analisi di Gianluca Di Marzio sulla trattativa

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la situazione vive una fase di stallo preoccupante. Nonostante i rossoneri abbiano già trovato una quadra economica sia con il club brasiliano che con l’entourage del calciatore, manca un tassello fondamentale: il via libera definitivo del presidente Stabile.

“Il presidente del club brasiliano continua a non dare il suo ok,” ha spiegato Di Marzio, sottolineando come il numero uno del Corinthians stia bloccando di fatto il passaggio di André a Milano, nonostante la volontà del ragazzo sia ormai chiarissima.

Il ruolo di Igli Tare e la gestione di Massimiliano Allegri

In questo scenario così complesso, il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, sta giocando una partita a scacchi di altissimo livello. Il dirigente albanese, esperto scopritore di talenti e abile negoziatore in contesti internazionali, non ha intenzione di farsi sfuggire il gioiellino brasiliano e sta valutando seriamente di ricorrere alle vie legali. L’ipotesi di un intervento presso la FIFA è concreta, volta a sbloccare un’impasse che sta spazientendo la dirigenza di via Aldo Rossi.

Dall’altra parte, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e tecnico noto per la sua capacità di inserire gradualmente i giovani talenti in contesti competitivi, osserva con attenzione. Il mister livornese considera André un profilo ideale per dare freschezza al centrocampo del Diavolo, vedendo in lui quel mix di tecnica e dinamismo necessario per il suo scacchiere tattico.

Prospettive future per i rossoneri

Il Milan non ha intenzione di mollare la presa. Con la fermezza di Igli Tare e la benedizione tecnica di Massimiliano Allegri, il club meneghino è pronto a dare battaglia per assicurarsi le prestazioni del talento sudamericano. La volontà del giocatore di vestire la maglia del Diavolo resta il punto di forza su cui far leva per risolvere questa intricata vicenda burocratica.