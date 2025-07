Mercato Milan, Allegri ha richiesto Scalvini e Tare lo vuole accontentare! Super offerta all’Atalanta… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset, il Milan, su espressa indicazione di Massimiliano Allegri, starebbe sondando il terreno per Giorgio Scalvini, il talentuoso difensore classe 2003 dell’Atalanta. Il giovane centrale, nonostante una stagione sfortunata condizionata da diversi infortuni che lo hanno limitato a sole 8 presenze complessive, rimane un obiettivo primario per i rossoneri.

La strada per arrivare a Scalvini si preannuncia tuttavia in salita. L’Atalanta, infatti, valuta il proprio gioiello molto, nonostante il poco utilizzo nell’ultima annata. Per convincere il club bergamasco, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta che include il cartellino di Malick Thiaw più un conguaglio di 15 milioni di euro. Al momento non è stata avviata una trattativa vera e propria, ma il nome di Scalvini è balzato in cima alla lista dei desideri per rinforzare la difesa rossonera.

La concorrenza, però, è agguerrita. Sul difensore c’è forte anche l’interesse del Napoli, che, stando alle indiscrezioni, avrebbe già presentato un’offerta decisamente più consistente: 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Il direttore sportivo partenopeo, Manna, avrebbe già avuto contatti con il presidente dell’Atalanta, Percassi, mettendo in stand-by di conseguenza la pista che portava a Beukema. La palla passa ora all’Atalanta, che dovrà valutare le offerte e decidere il futuro di uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico italiano.