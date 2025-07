Mercato Milan, Maignan verso il rinnovo grazie a Max Allegri? Clamoroso ribaltone in casa rossonera

Mercato Milan, a sorpresa può riaprirsi il discorso relativo al rinnovo di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno del 2026

Il calciomercato Milan è un vortice imprevedibile, capace di ribaltare certezze in un soffio. E ciò che sta accadendo intorno a Mike Maignan al Milan ne è la riprova lampante. Fino a poco tempo fa dato per sicuro partente, con un addio che sembrava ormai scritto e diverse big europee pronte ad accoglierlo, il portiere francese potrebbe ora rimanere a Casa Milan, addirittura con un rinnovo di contratto all’orizzonte. Una svolta inaspettata che ha del clamoroso e che, secondo le ultime indiscrezioni, porta la firma di un attore inatteso: il nuovo tecnico rossonero Max Allegri.

L’arrivo di Allegri sulla panchina del Milan ha rimescolato le carte in tavola. Il mister, noto per la sua pragmatica visione del calcio e la sua capacità di valorizzare i leader all’interno dello spogliatoio, avrebbe individuato in Maignan non solo un portiere di indiscusso talento, ma anche un elemento fondamentale per il suo progetto. La leadership e l’esperienza del francese, già designato come capitano, sarebbero considerate pilastri irrinunciabili per il nuovo corso rossonero. Questa visione ha portato Allegri a opporsi con forza alla cessione di Maignan, trasformando la sua posizione da potenziale addio a punto fermo della squadra.

Il Corriere dello Sport di questa mattina titola inequivocabilmente: “A un passo dall’addio, adesso Maignan può rinnovare“. Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena nel panorama del mercato estivo. La testata romana sottolinea l’ottimo lavoro di intermediazione che Allegri avrebbe svolto e starebbe continuando a svolgere. Il suo intervento sarebbe stato decisivo per ricucire i rapporti tra il giocatore e la società, relazioni che negli scorsi mesi avevano raggiunto un punto di nervosismo e tensione, culminate nelle voci di una possibile rottura definitiva.

La sensazione, quindi, è che l’atmosfera attorno al futuro di Maignan sia radicalmente cambiata. Da una situazione di incertezza e quasi rassegnazione, si è passati a una rinnovata fiducia in merito alla sua permanenza in maglia rossonera. La volontà di Allegri di ripartire dall’ossatura forte della squadra, con Maignan in un ruolo di primo piano, sembra aver avuto la meglio sulle logiche puramente economiche che spesso guidano le decisioni di mercato.

Certo, nel mondo del calciomercato nulla è definitivo fino alla firma. Le “strade infinite” di cui si parla sono sempre dietro l’angolo e la situazione potrebbe teoricamente ribaltarsi ancora. Tuttavia, l’attuale percezione è di un Milan determinato a blindare il suo numero uno. Il lavoro di Allegri, unito alla chiara intenzione di Maignan di essere al centro di un progetto ambizioso, potrebbe davvero portare a un lieto fine questa complessa vicenda, regalando ai tifosi rossoneri la certezza di poter contare ancora a lungo sulle parate e la personalità del loro Magic Mike. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa, che si annuncia come una delle più avvincenti dell’estate milanista.