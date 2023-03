Ganz: «Abbiamo dominato la partita, ma non siamo capaci di segnare». Le parole del tecnico del Milan femminile

Maurizio Ganz ha analizzato la sconfitta contro la Juventus Women in zona mista. Ecco le parole del tecnico del Milan femminile:

PARTITA – «Siamo venuti a Torino e abbiamo dominato la partita. Abbiamo avuto sei occasioni per fare goal, ma se non si è capaci di fare goal è giusto perdere. La Juventus ha fatto un tiro in porta con Beerensteyn, che è stata bravissima a fare goal, e il calcio di rigore. Quest’anno abbiamo affrontato tre volte la Juventus e questa volta è stata la partita migliore che abbiamo disputato delle tre. Il calcio è fatto di episodi e dobbiamo segnare, basta un mezza occasione e perdi una partita che non so neanche come descrivere. Sono arrabbiatissimo e non so cosa dire. Non posso dire nulla sotto l’aspetto dell’impegno, della determinazione e della voglia. E’ stata un ottima gara e brava la Juve che ha saputo approfittare delle occasioni. Siamo sulla buona strada, ma se dobbiamo vincere le partite dobbiamo essere cattive sotto porta».

PIEMONTE – «Ha lavorato tanto in mezzo ai due difensore centrali e delle volte doveva tenere più palla, farsi far fallo. Dopo il rigore sbagliato e l’occasione successiva non è stata più lucida. Sicuramente se avesse segnato il rigore, avrebbe stoppato il pallone. Non posso dirgli nulla».

PROSSIMA PARTITA – «Dobbiamo essere orgogliose della partita che abbiamo fatto, però dobbiamo essere arrabbiatissime. Prepareremo la partita con la Fiorentina con più voglia di fare goal».