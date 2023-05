Euroderby, Matri sicuro: «Inter favorita sul Milan»

L’ex calciatore Alessandro Matri giudica così la prestazione offerta dall’Inter contro la Roma, soffermandosi anche sul derby

L’ex calciatore Alessandro Matri giudica così la prestazione offerta dall’Inter contro la Roma, soffermandosi anche sul derby di Champions contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

«Derby? Vedo l’Inter favorita tra le due. Ha ritrovato giocatori importanti, come Brozovic, Lukaku. Non può fare a meno solo di Lautaro, che anche quando entra a gara in corso è determinante».