Matic: l’interesse c’è, ma lingaggio del calciatore resta elevatissimo

Il centrocampista piace, ma non sembrano esserci le condizioni

A giugno il suo contratto scadrà con lo United e il futuro di Matic è ancora in bilico. Le squadre interessate non mancano di certo, a parametro zero potrebbe rivelarsi una carta vincente. Il suo ingaggio è lo scoglio principale. Attualmente il suo contratto è di 7 milioni netti a stagione.

Pioli ha chiesto un centrocampista, Kessie in uscita?

L’obiettivo dopo Ibrahimović è di certo un centrocampista di qualità con esperienza. Il possibile addio di Kessie non è da sottovalutare, anche se a oggi non ci sono trattative avviate. Lui ha confermato in ogni occasione di voler restare.