Materazzi segna l’obiettivo tra Chivu e il momento dell’Inter: «I nerazzurri devono alzare trofei»

Materazzi parla così del momento dei nerazzurri e le difficoltà riscontrate da Chivu. L’ex difensore segna l’obiettivo

Marco Materazzi, storico ex difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per commentare il momento del club nerazzurro. Materazzi ha espresso grande apprezzamento per l’operato di Cristian Chivu alla guida della Primavera: «Se la sta cavando benissimo». L’attenzione si è poi spostata sulla Prima Squadra, con un chiaro auspicio in vista del prossimo impegno. «Avremo la Supercoppa Italiana, speriamo di portare a casa un trofeo perché è già troppo tempo che non ne alziamo uno», ha dichiarato, manifestando il desiderio di tornare subito a vincere.

Riguardo agli obiettivi stagionali, Materazzi ha fissato un livello altissimo, in linea con la storia e l’ambizione del club.

Materazzi e il parere sull’arrivo di Akanji

Secondo Materazzi, quando si allena una squadra come l’Inter è doveroso «puntare sempre al massimo, cercare di dare il massimo come stanno facendo e cercare di alzare trofei perché si corre per quello». Nonostante riconosca che solo una squadra può vincere, l’ex difensore si augura che a fine anno si possa celebrare un «grande lavoro» coronato da successi, perché è giusto che l’Inter «li alzi». Come ex difensore, Materazzi ha speso parole di elogio per Akanji: «È fortissimo. Mi sono permesso di dire che è stato il nostro acquisto più importante, anche se qualcuno ha avuto da ridire». Ha sottolineato la sua personalità, l’età e la giusta maturità per fare la differenza, esprimendo però dispiacere per l’infortunio di Pavard, definito un «grande difensore».