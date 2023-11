Massimo Bonanni, ex calciatore, ha fatto il punto sul momento del Milan di Pioli: rossoneri in difficoltà per un motivo

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così del Milan:

«In questo momento è in difficoltà, il giocatore che dovrebbe trascinarla sta venendo meno. Se non gira Giroud va in difficoltà, così come Leao. Theo Hernandez anche sta mancando».