Marusic parla così dopo la vittoria contro il Milan. Un successo che dà entusiasmo alla Lazio

Marusic, terzino biancoceleste, parla così dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Milan. Un successo che dà entusiasmo

Il difensore della Lazio, Adam Marusic, ha presentato ai canali ufficiali del club la sfida contro il Bologna, evidenziando l’importanza del successo in Coppa Italia contro il Milan: “La vittoria contro il Milan ha regalato entusiasmo a tutta la squadra“. Nonostante il poco tempo a disposizione per preparare la prossima gara, il montenegrino ha sottolineato la fondamentale importanza del match contro i rossoblù per la classifica, con l’obiettivo di “scalare posizioni e avvicinarci ai posti che valgono un posto in Europa”. Marusic ha però messo in guardia i compagni, descrivendo il Bologna come una squadra che “gioca molto bene da tre anni”, non deve essere sottovalutata e ha “tanti calciatori forti e di qualità”.

Marusic e L’Esempio di Radu e Milinkovic-Savic

La partita sarà infatti l’occasione per riabbracciare Ciro Immobile, grande ex della Lazio, che Marusic rivedrà “con grande piacere” dopo gli anni bellissimi trascorsi insieme. Il difensore ha definito Immobile “una persona d’oro e un attaccante straordinario”, prevedendo per lui un’emozione particolare nel tornare all’Olimpico da avversario. La forte connessione emotiva con la Lazio è stata ribadita anche citando l’incontro con Milinkovic-Savic e Radu tra i tifosi: “La Lazio ti entra nel cuore. Solamente qui possono accadere eventi del genere“. Marusic ha concluso ribadendo il suo orgoglio per le tante partite giocate in Serie A e la volontà di rimanere un tifoso biancoceleste per sempre.