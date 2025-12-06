Lazio Milan, rossoneri a secco in trasferta in Coppa Italia da tre anni. Dato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Si chiude amaramente l’avventura del Milan in Coppa Italia. I rossoneri sono stati eliminati dalla competizione per il secondo anno consecutivo, soccombendo 1-0 contro una Lazio tutt’altro che brillante, ma cinica. Il gol di Mattia Zaccagni, l’esterno laziale abile negli inserimenti, all’80° minuto ha sancito la sconfitta e ha messo in luce i limiti offensivi del Diavolo.

È un dato che fa riflettere: il Milan non riusciva a restare a secco di gol in trasferta in Coppa Italia dal pesante 0-3 contro l’Inter nell’aprile 2022.

Primo Tempo Soporifero e Tanti Error

La partita si è aperta con una lunga fase di studio e un ritmo soporifero. Nonostante entrambi i tecnici, Massimiliano Allegri (l’esperto allenatore livornese) e Maurizio Sarri, abbiano apportato un moderato turnover – segnale che la Coppa interessava a entrambi – il gioco è stato a lungo confuso.

Nel primo tempo si sono registrati moltissimi errori in ripartenza su ambo i fronti. Il centrocampo milanista, composto da Tijjani Reijnders (l’olandese), Samuele Ricci (il regista) e Ardon Jashari (il giovane svizzero alla prima da titolare), è apparso didascalico. Anche le stelle come Rafael Leão, l’esterno portoghese, e Ruben Loftus-Cheek, l’imponente centrocampista inglese, sono rimasti fuori dai giochi. L’unico sussulto rossonero è stata una mischia al 38° minuto, ma la frazione si è chiusa con un inevitabile 0-0.

La Ripartenza e il Gol Divorato da Leão

In avvio di ripresa, gli uomini di Allegri sono stati più intraprendenti, aumentando il possesso palla e il controllo del campo. Nonostante il Milan tenesse gioco, la profondità restava un miraggio. La migliore occasione è capitata sulla testa di Loftus-Cheek al 67° minuto, ma la zuccata è volata alta.

Poi, al 70°, è arrivato l’episodio che risulterà fatale: Leão si è divorato un gol clamoroso, sparando il sinistro alle stelleda ottima posizione.

Il gol decisivo è arrivato all’80° su calcio d’angolo. Zaccagni, colpevolmente liberissimo in area, ha insaccato di testa senza lasciare scampo a Mike Maignan, il portiere francese spesso salvatore dei rossoneri.

Il tentativo di assalto finale, con l’inserimento di Luka Modrić (il cervello croato) e Christian Pulisic (l’attaccante statunitense), è risultato sterile. Sebbene Maignan abbia sventato il potenziale 2-0 e Pulisic abbia creato una buona occasione, il Diavolo non ha trovato la rete.

L’eliminazione in Coppa Italia è un duro colpo per il morale e una chiara indicazione per il DS Igli Tare: se il Milan di Allegri vuole competere su tutti i fronti, serve un attaccante cinico e affidabile nel mercato di gennaio per risolvere l’evidente crisi realizzativa