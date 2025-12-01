Marotta e la speranza di un campionato avvincente. Sulla questione tifosi, invece, il presidente nerazzurro dice questo

Connect with us

Marotta e un campionato che si prospetta agguerrito. Intanto, il presidente nerazzurro parla così dei tifosi. Le sue parole

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto a Radio Sportiva toccando diversi temi di attualità, ponendo l’accento sul rapporto tra il club e i suoi sostenitori. Marotta ha chiarito che i tifosi sono considerati il centro di ogni attività e le persone a cui va il massimo riconoscimento. “I tifosi sono sempre al centro di tutto, sono le persone a cui va il nostro riconoscimento,” ha affermato. Riguardo alla stagione in corso, il dirigente si è limitato a esprimere un augurio: “Spero che sia un campionato avvincente, questo è quello che posso limitarmi a dire.”

Durante l’intervista, Giuseppe Marotta ha riflettuto sulla sua lunga e fortunata carriera nel mondo del calcio, identificando i motori che hanno guidato il suo percorso professionale.

Marotta, la Serie A e le finali di Champions League

Riguardo alle soddisfazioni professionali, Giuseppe Marotta ha ammesso di aver vissuto moltissimi momenti memorabili. La sua carriera, che spazia dalle origini fino alle vittorie di Scudetti e alle finali di Champions League, è stata ricca di successi. Ha sottolineato che le emozioni provate non sono determinate dal palcoscenico in sé, ma la passione che ogni vittoria e finale genera è la vera forza motrice. “Le emozioni non sono condizionate dal palcoscenico che vivi in quel momento, ma ogni finale e ogni campionato vinto genera, non solo adrenalina, ma passione,” ha spiegato. Concludendo, Marotta si è definito fortunato per aver realizzato la “massima aspirazione di una persona”: trasformare la propria passione in lavoro.

