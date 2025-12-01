Rigore Milan Lazio, il Var Di Paolo sospeso per due turni: lo rivedremo in Serie B. La decisione dell’AIA

Rigore Milan Lazio, la decisione dell’AIA dopo la tanto discussa revisione al Var e l’episodio con Pavlovic protagonista

Continuano le discussioni sull’episodio chiave avvenuto nel recupero di Milan-Lazio, relativo a un possibile rigore non concesso ai biancocelesti. L’azione è stata caratterizzata da grande confusione: l’arbitro Collu era stato richiamato dal VAR Di Paolo per un presunto tocco di gomito di Pavlovic in area. Dopo aver rivisto l’azione al monitor, Collu ha deciso di non assegnare il penalty, motivando la scelta con un precedente fallo di Marusic sul difensore serbo.

Tuttavia, i vertici arbitrali hanno espresso un parere più complesso sull’accaduto. Secondo l’AIA, il tocco di gomito di Pavlovic non era assolutamente da sanzionare, confermando la decisione finale di non concedere il rigore. Al contempo, hanno specificato che anche il presunto fallo su Pavlovic non sussisteva.

Rigore Milan-Lazio e quell’Intervento del VAR Non Gradito all’AIA

L’arbitro Collu, quindi, aveva agito correttamente in campo assegnando un calcio d’angolo, ma ha corso il rischio di commettere un errore a causa del richiamo del VAR Di Paolo, la cui intromissione è stata ritenuta inappropriata dall’AIA. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’intervento del varista non è piaciuto ai vertici arbitrali. Per questo motivo, Di Paolo verrà con ogni probabilità fermato per due turni e successivamente tornerà ad arbitrare in Serie B, una chiara sanzione per l’eccessiva e inopportuna intrusione nel processo decisionale dell’arbitro in campo.