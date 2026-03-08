Connect with us

HANNO DETTO

Marotta a Dazn: «Gara a parte rispetto alla classifica, io personalmente ho una speranza»

Published

4 giorni ago

on

By

marotta

Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto nel corso del prepartita di Milan Inter, derby del 28° turno del campionato di Serie A 2025/26, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

SENSAZIONE CHE IL DERBY PUO’ DECIDERE IL CAMPIONATO? – «Non ci pensiamo, pensiamo invece alle insidie che questo derby può invece mostrare. Come sappiamo, quando c’è una stracittadina, la classifica ha un ruolo a parte. E’ una bella serata, spero tanto che sia uno spot positivo per chi è allo stadio e per chi no».

L’INTERVISTA DI MAROTTA A DAZN

QUOTE MILAN INTER – Derby della Madonnina infuocato, con l’Inter cerca di ipotecare il discorso scudetto, e il Milan che tenterà di riaprire i giochi ed avvicinarsi ai nerazzurri.
×