Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Marinozzi ha parlato della stagione del Milan. Queste le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Marinozzi ha parlato della stagione del Milan. Queste le sue parole:

«Ibrahimovic è un vincente e ha trasmesso questa mentalità al gruppo. la squadra ha raggiunto una consapevolezza tale che può ambire allo scudetto e a passare il girone in Champions League anche se difficile. Questo Milan non ha confini ma il gruppo giovane è forte nell’attesa del ritorno di un campione come Ibra e di un grande giocatore come Giroud, due vincenti».