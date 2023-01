Marianella su Sergio Rico: «Non è un portiere da Milan…». Le parole del giornalista sul portiere accostato al club rossonero

Massimo Marianella ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Sergio Rico. Ecco le parole del giornalista sul portiere del PSG accostato al Milan:

«Non è mai piaciuto Sergio Rico, non è un portiere da Milan. Ha l’esperienza per stare in panchina, può essere un portiere da due o tre partite ma in generale non mi piace»