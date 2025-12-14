Marelli parla così del contatto tra Tomori e Laurienté in Milan Sassuolo: le parole dell’ex arbitro

Marelli parla a Dazn dopo la sfida tra Milan e Sassuolo e analizza l’episodio discusso tra Tomori e Laurienté: le sue parole

Nel finale di Milan-Sassuolo, si sono registrate proteste energiche da parte della squadra neroverde in seguito a un’azione che ha visto Laurienté sbagliare un gol da distanza ravvicinata e lamentarsi poi per un presunto fallo subito da Tomori.

Luca Marelli, il commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato l’episodio, escludendo l’irregolarità.

Marelli, Dinamica di Marcatura, Non Infrazione

Secondo l’analisi di Marelli, non si è trattato di un’infrazione da parte del difensore rossonero. L’episodio rientra nella normale “dinamica di marcatura tra i due giocatori”.

Marelli ha spiegato che è stato Laurienté che è inciampato sulla gamba destra di Tomori. Il difensore del Milan, posizionato dietro all’attaccante, non ha compiuto alcun movimento per cercare l’avversario o ostacolarlo irregolarmente. La conclusione di Marelli è stata netta: “Non vedo nulla di irregolare in questa circostanza.”