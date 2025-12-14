Milan Sassuolo, Marelli parla così a Dazn sul gol annullato a Christian Pulisic. Ecco le parole dell’ex arbitro

Grande polemica e proteste vibranti in casa Milan per l’annullamento del gol che avrebbe portato i rossoneri sul 3-1, a causa di una presunta “spinta” di Loftus-Cheek su Candé. L’episodio, definito da molti come “fantascientifico”, è stato analizzato nel dettaglio da Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN.

Marelli ha espresso “molti dubbi” sulla decisione presa dall’arbitro Crezzini. L’azione è stata completata (con il gol realizzato) e solo in seguito l’arbitro ha fischiato il fallo. Trattandosi di un’azione di campo con valutazione soggettiva del contatto, il VAR non ha potuto intervenire per rettificare la decisione.

Milan Sassuolo, Un Contatto “Sotto Soglia” che Non Era Spinta

Analizzando il contatto, Marelli ha riconosciuto che “un contatto c’è stato” e che Loftus-Cheek “appoggia le mani sul giocatore del Sassuolo”. Tuttavia, il commentatore è stato categorico nell’affermare: “non vedo nessuna spinta“.

Considerando che l’arbitro Crezzini ha mantenuto una soglia di fischio piuttosto alta (solo 24 falli totali), Marelli ha definito questo particolare contatto come “molto sotto soglia”. La conclusione è netta: Loftus-Cheek si è “semplicemente appoggiato con le mani sulla schiena”, pertanto, secondo il giudizio tecnico di Marelli, “questa rete non doveva essere annullata”. Inoltre, è stato confermato che non vi era alcun fuorigioco da segnalare sull’azione.