Cafu su Donnarumma: «Difficile giudicare ma Maignan è molto forte»

Marcos Cafu, ex terzino del Milan, ha affrontato la questione relativa all’addio di Donnarumma: le sue dichiarazioni

Marcos Cafu, ex terzino brasiliano del Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell’addio di Donnarumma. Le sue parole:

«Da lontano è difficile giudicare perché non è stato rinnovato un contratto. Di certo il Milan ha perso un grandissimo portiere e un ottimo centrocampista, ma hanno un grande preparatore dei portieri come Dida e Maignan è forte. In più c’è Maldini che è un fenomeno anche come dirigente. Mi fido di Paolo».