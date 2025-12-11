Marchisio come Pulisic? L’ex centrocampista rivela: «Anche io giocai con la febbre, Conte mi disse questo»

Marchisio parla così di Pulisic. L’ex centrocampista rivela di aver giocato anche lui con la febbre. Le sue parole

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, ha condiviso con La Gazzetta dello Sport un aneddoto personale che si ricollega idealmente alla recente impresa di Christian Pulisic, autore di una doppietta in Milan-Torino nonostante la febbre. Marchisio ha confermato di aver giocato in condizioni simili, precisamente con 38 gradi e mezzo di febbre.

L’episodio risale al suo esordio in Nazionale sotto la guida del c.t. Antonio Conte, in un’amichevole disputata a Bari contro l’Olanda.

Marchisio, quella richiesta di Conte

Marchisio ha raccontato di essersi rivolto a Conte alla fine del primo tempo, confessando le sue condizioni precarie: “A fine primo tempo avevo la tosse fortissima, mi girava la testa. ‘Mister, sono bollente'”. Nonostante l’Italia fosse in vantaggio per 2-0 e si trattasse di un’amichevole, la risposta di Conte fu categorica e caratteristica del suo temperamento: “‘Claudio, devi stare in campo’. E lui: ‘Non mi mollare adesso'”. Marchisio ha obbedito, restando in campo per altri 15-20 minuti, dimostrando l’impegno e la dedizione richieste dall’allenatore pugliese.