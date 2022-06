Marchisio: «Milan? Per la storia che ha farà bene anche in Europa»

Claudio Marchisio intervenuto in un’intervista a il Corriere della Sera ha parlato tra le varie di calcio femminile e di Milan

«Il calcio femminile dà fiducia in sé stessi. Il movimento è sano, si gioca a calcio per “giocare a pallone”, c’è in linea generale un rispetto maggiore»

MILAN – «Il Milan? “Grazie a Maldini che ha seminato bene in questi anni. E, per la storia che ha, farà bene anche in Europa»