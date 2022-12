Marchetti su Leao: «Il nodo di Leao non è soltanto economico…». Le parole del giornalista

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Rafael Leao. Ecco le parole del giornalista:

«Non viene mai messa in dubbio la volontà del Milan di fare il massimo possibile per trattenere il giocatore. Con il Covid e la concorrenza è cambiata la filosofia con cui i giocatori approcciano ai rinnovi. Il nodo di Leao non è soltanto economico ma della multa per lo Sporting. Leao ha fatto un bel Mondiale e ha fatto vedere le sue qualità essendo decisivo quando è stato utilizzato. Il Milan sa benissimo quali sono le sue necessità, questo non significa però che la concorrenza non sia spietata».