Marchetti: «Nessun rammarico per il Milan, questa squadra ha una grande virtù». Le sue parole a Tuttomercatoweb

Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della situazione in casa Milan. Le sue dichiarazioni.

MARCHETTI – «Secondo me con questa Inter sarebbe stato complicato fare un testa a testa. Non credo che il Milan debba avere dei rammarichi, anche perché ha dovuto far fronte a grandi difficoltà. La virtù della squadra è stata quella di cambiare nel momento di di tormenta, salvo poi ritrovare proprie abitudini. Qualche rammarico ci può essere per il percorso in Champions League, nonostante il girone difficile. Per il progetto comunque Pioli ci ha ricordato che il Milan, tra lo scudetto e ora, ha cambiato venti giocatori, lavorando in maniera silenziosa e riuscendo a non subire troppo il contraccolpo»