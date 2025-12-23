Marchetti svela il valore di Nkunku sul mercato e sulle strategia della dirigenza rossonera…

Marchetti parla così del valore di mercato di Nkunku e svela le intenzioni della dirigenza rossonera: le parole del giornalista

Il Milan ha deciso di accelerare drasticamente sul mercato per risolvere una crisi realizzativa diventata insostenibile. L’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham, definito con la formula del prestito gratuito e un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, nasce da una duplice necessità. Da un lato, l’infortunio di Santiago Giménez, che rimarrà ai box fino a primavera dopo l’operazione alla caviglia; dall’altro, il rendimento deficitario degli investimenti estivi e invernali che hanno lasciato la squadra di Allegri senza un vero punto di riferimento offensivo.

I numeri sono impietosi e testimoniano il momento difficile del reparto. Il “Bebote” Giménez, pagato oltre 30 milioni di euro, ha collezionato una sola rete in 11 presenze. Analogo il bottino di Christopher Nkunku: il francese, arrivato dal Chelsea per un’operazione complessiva da 42 milioni, ha segnato un solo gol in 14 partite. Questo scenario ha spinto la dirigenza a intervenire subito, cercando in Füllkrug quell’esperienza e quel peso specifico che i due colpi multimilionari non sono riusciti a garantire nella prima parte dell’annata.

Marchetti, il monito sugli investimenti a rischio

Sulla questione è intervenuto Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, che ha analizzato la gestione economica e tecnica dei due attaccanti. Secondo il giornalista, il Milan si trova oggi in una posizione scomoda: con oltre 70 milioni di euro spesi, la squadra si ritrova paradossalmente ancora in emergenza. Marchetti ha sottolineato come il valore di Nkunku sia drasticamente calato rispetto al momento dell’acquisto, rendendo difficile una cessione immediata senza generare una minusvalenza. La sfida per la società sarà ora proteggere questi asset, cercando di rilanciarli mentre Füllkrug tenterà di tamponare la falla a suon di gol.