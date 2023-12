Marchegiani sicuro: «Il Milan quest’anno ha un problema enorme»

Marchegiani non ha dubbi: «Il Milan quest’anno ha un problema enorme». La sua analisi negli studi di Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Marchegiani ha parlato così del momento del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

MARCHEGIANI – «Leao non ha l’impeto di gioia che ci dovrebbe essere dopo un gol, anche se dopo quello di Tomori poi dà il cinque ai compagni. Forse in alcuni momenti dovrebbe avere un atteggiamento differente ma non perchè non ci tenga, ma proprio perchè è fatto così. Leao e Theo non stanno facendo le loro migliori stagioni, secondo me a Leao gli manca quel pò di passione e di dare l’impressione di tenerci di più. Il problema enorme del Milan di quest’anno secondo me è la condizione atletica e i giocatori sono anche condizionati da questo aspetto»