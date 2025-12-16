 Marchegiani analizza così le due facce del Milan di Allegri
Marchegiani parla di un Milan a due facce: dagli scontri diretti alle difficoltà con le piccole. Le sue parole

Dopo il deludente pareggio del Milan contro il Sassuolo a San Siro, l’ex portiere e bandiera della Lazio, Luca Marchegiani, ha voluto fornire la sua analisi durante l’appuntamento con Sky Sport. Marchegiani ha puntato l’attenzione sull’importanza di analizzare i dati specifici relativi alla performance del Milan in base alla caratura dell’avversario.

Marchegiani ha sottolineato l’assenza di un dato cruciale: “quanti gol sono stati fatti contro le piccole e contro le grandi”. Partendo da questo presupposto, ha delineato un quadro contrastante del rendimento rossonero in questa stagione:

Marchegiani, un Milan a due facce

Contro le Big: Il Milan ha dimostrato solidità difensiva, subendo “pochi” gol, ma al contempo ha segnato altrettanti “pochi” gol. Contro le Piccole: Al contrario, la squadra ha subito “tanti gol”, ma è riuscita a segnarne “altrettanti”.

Secondo Marchegiani, è necessario capire se dietro a questa discontinuità si nascondano dei veri e propri “cali di attenzione” della squadra o se sia semplicemente un “rendimento, anche individuale, meno di livello” da parte di alcuni elementi chiave. Questa incostanza, visibile nel match con il Sassuolo, è per l’opinionista il vero nodo da sciogliere in casa rossonera.

