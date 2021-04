Secondo quanto riportato da Marca, Florentino Perez sembra aver annullato l’intervista in programma stasera alla radio spagnola El Larguero

«Perez – rivela il direttore di Marca Eduardo Inda – ha concluso il meeting con gli altri club che fanno parte della Super League diversi minuti fa ma ha preferito non presentarsi alla radio. Perez preferisce non uscire pubblicamente in un momento così delicato per il futuro della competizione appena creata».

FUORI IL CITY – «Politicamente non credo interessi alla proprietà del City mettersi sin da subito contro la federazione e le istituzioni calcistiche e governative».