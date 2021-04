Riunione straordinaria di Super League, questa sera ci saranno ulteriori novità dalla conferenza presieduta da Perez

Clamoroso colpo di scena. La Super League potrebbe essere sciolta nelle prossime ore, dopo le numerose proteste da parte di tifosi (qui il comunicato della Curva Sud) e club, oltre alle dure repliche di UEFA e FIFA.

21.25 – Raiola si scaglia contro la Super League. Ecco le dichiarazioni del procuratore.

21.20 – Secondo alcune indiscrezioni potrebbe saltare diverse poltrone se fallisse il progetto della competizione. C’è il rischio di una figuraccia internazionale e alcuni dirigenti dei top club potrebbero dimettersi.

21.05 – SI è dimesso il Ceo del Manchester United Ed Woodward. Le cause sarebbero da ricercare nella nascita della Super League. Non è chiaro ancora come possano agire i Red Devils, ma presto potrebbero agire per vie legali per rescindere il contratto con Florentino Perez.

21.00 – Secondo quanto riportato da Sky Sport il Barcellona non parteciperà alla Super League fino a quando Laporta non avrà ricevuto l’ok dai soci. Intanto, Arsenal e Manchester United starebbero pensando seriamente di uscire dalla competizione.

20.45 – Il presidente Florentino Perez ha indetto una riunione straordinaria in video-call per questa sera, durante la quale si discuterà di tale ipotesi. Tra i club più scettici ci sono Atletico, Chelsea e Manchester City. Pienamente convinti, invece, i tre club italiani, il Real Madrid, il Tottenham.