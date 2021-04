Florentino Perez: «Non preoccupato dall’addio di alcuni club»

Intervistato questo pomeriggio da L’Equipe, Florentino Perez, presidente di Real Madrid e Super League, ha così parlato del futuro della competizione

POSSIBILI ADDII – «Nessuno è stato sottoposto a pressioni. La situazione è così grave che tutti sono d’accordo con il progetto e cercano una soluzione. Dobbiamo invitare PSG e Bayern al momento giusto, in questo momento c’è molta pressione su di loro. Sono sicuro che alla fine si uniranno a noi ma non abbiamo ancora parlato con loro»

ENTRATE – «Generando più entrate, saremo in grado di aumentare la solidarietà. Attualmente, la UEFA paga poco più di 100 milioni di euro per la solidarietà, mentre noi pagheremo più di 400 milioni di euro dall’inizio. Non siamo contro il calcio, vogliamo salvarlo. Se non facciamo nulla, saremo tutti morti nel 2024. L’equazione attuale è riformare o morire e il presidente UEFA preferisce morire».

RESPONSABILITA’ DI CAMBIARE – «Il Real Madrid ha la responsabilità storica di cambiare, a tempo debito, la realtà del calcio che sta lentamente morendo. La pandemia ci sta rovinando tutti. Facendo questa proposta, il nostro obiettivo è salvare il calcio. Alcuni dicono che i ricchi vogliono diventare ancora più ricchi e rendere i poveri più poveri. È esattamente il contrario».

MONOPOLIO UEFA – «Quando hai soldi, puoi mostrare solidarietà a tutti. Ma, con il suo monopolio, la UEFA non vuole cambiare nulla perché ha i suoi privilegi. Il calcio sta morendo a poco a poco. Con noi, i club più piccoli riceveranno molti più soldi».