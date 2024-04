Bonanni difende Pioli: «Critiche ingiuste, paga soprattutto un aspetto in particolare»

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha difeso il lavoro di Pioli al Milan

Le parole a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dell’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni in difesa del lavoro di Pioli al Milan:

LE PAROLE – «Il Milan ha deluso in Europa, non in campionato, di più in Serie A non si poteva fare. I punti di distacco sono tanti dall’Inter, ma quest’anno l’Inter è molto più forte delle altre. In Europa League il Milan avrebbe dovuto fare molto di più, la prima parte di stagione ha messo fumo negli occhi a qualcuno. Pioli ha capito che le strade si divideranno, la cosa che l’ha danneggiato sono stati i derby persi, qualcuno anche malamente. A tanti tifosi questo non va giù e per lui è diventato un bel problema, altrimenti il Milan i suoi risultati negli ultimi anni li ha sempre portati a casa, vedi la semifinale di Champions dello scorso anno. Non lo definirei un fallimento, le critiche in questo verso sono ingiuste».