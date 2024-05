Calafiori Milan, il suo futuro legato a quello di Thiago Motta? «Il nostro è un rapporto tutto sul campo, difficilmente...»

Calafiori Milan, il suo futuro legato a quello di Motta? «Il nostro è un rapporto tutto sul campo, difficilmente…». Le parole del difensore

Il difensore del Bologna Calafiori ha parlato Cronache di Spogliatoio per analizzare la sua stagione e il futuro: anche il calciomercato Milan è sulle sue tracce.

PAROLE – «Sicuramente ha cambiato il mio modo di leggere l’avversario e di capire gli spazi. Poi difficilmente mi sono trovato in disaccordo con quello che diceva e questo non mi era mai capitato, al di là delle simpatie. Se non è empatico? Il nostro è un rapporto tutto sul campo, ma non è assolutamente antipatico, anzi».