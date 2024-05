Sesko Milan, l’attaccante non smette di segnare: ma i suoi numeri valgono la CIFRA richiesta dal Lipsia? Il dato sui gol

Il calciomercato Milan studia quello che potrebbe essere il prossimo attaccante: tra i nomi sul taccuino dei rossoneri c’è sicuramente Sesko, attaccante del Lipsia che si è reso grande protagonista in questo finale di stagione.

Il calciatore ha una clausola di 50 milioni di euro: una cifra importante che l’attaccante ha mostrato di saper valere. Ben 16 reti totalizzate in questa stagione con 12 arrivate in Bundesliga. Non male se considerato che su 40 partite, solo in 21 è partito dall’inizio.