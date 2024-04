Zambrotta duro sul Milan: «Mandare via Maldini un errore, su Pioli e Ibrahimovic..»

Gianluca Zambrotta a la Gazzetta dello Sport ha parlato delle difficoltà di Stefano Pioli e in generale della stagione del Milan

PIOLI – «Dispiaciuto per lui sta subendo un trattamento ingiusto anche se nell’ultimo periodo ha forse esagerato con gli esperimenti, come quello di Calabria che entra nel campo quasi da mediano»

ADDIO MALDINI – «Uno sbaglio, si può dire? Per me Paolo è il Milan. E con lui tutti i giocatori che arrivavano in rossonero sapevano di avere davanti un esempio in carne e ossa, non a caso da Theo Hernandez in giù sono tutti cresciuti sotto la sua ala»

IBRAHIMOVIC – «È diverso, ma anche lui ha grande personalità. Non posso giudicarlo come dirigente, però avendoci giocato insieme diversi anni sia a Torino che a Milano so che farà certamente sentire le sue ragioni»