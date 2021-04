Agnelli a Reuters: «Il progetto Super League non può andare avanti»

Intervenuto ai microfoni di Reuters, Andrea Agnelli, presidente della Juventus ha parlato del fallimento ormai acclarato del progetto Superlega. Ecco le sue parole:

«Il progetto Super League può andare avanti? Evidentemente no, non è questo il caso. Resto convinto della bontà del progetto ma non si può fare un torneo a sei squadre».

BREAKING: Reuters' @sgevans asks #superleague founder Andrea Agnelli if the Super League can progress after six English clubs withdraw… the Juve chairman says: “To be frank and honest, no… evidently, that is not the case.” https://t.co/EdO3gOq2iR pic.twitter.com/AJBG44Z2Z6

