Chelsea ufficialmente fuori dalla Super League: l’annuncio dell’ultima inglese che era ancora rimasta in ballo

Chelsea ufficialmente fuori dalla Super League: l’annuncio dell’ultima inglese rimasta:

Essendo entrati a far parte del gruppo alla fine della scorsa settimana, ora abbiamo avuto il tempo di considerare pienamente la questione e abbiamo deciso che la nostra continua partecipazione a questi piani non sarebbe nel migliore interesse del Club, dei nostri tifosi o della comunità calcistica in generale.