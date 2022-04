Marani: «Derby? Ecco secondo me chi è favorita»

Matteo Marani intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua in vista del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan

«Io credo che la partita Interessi più per la Coppa Italia che per il campionato. In questo momento ho visto meglio l’Inter, ha rimesso in campo le sue soluzioni che la rendono la favorita anche in campionato. Dall’altra c’è il Milan che ha dato continuità che nelle ultime gare ha perso solo contro lo Spezia, che poi sappiamo perchè l’ha persa e speriamo che non incida sulla classifica finale. La partita di domani certifica quello che da due anni stiamo vedendo: Milano città di riferimento del nostro calcio»