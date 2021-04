Mandzukic verso l’addio: il Milan ha deciso il suo futuro

Mario Mandzukic non resterà al Milan: il contratto del centravanti croato scadrà il prossimo giugno e non sarà rinnovato

Mario Mandzukic verso l’addio. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il contratto in scadenza a giugno del centravanti croato non verrà rinnovato dalla dirigenza rossonera che – come prevedibile – non si sarebbe detta soddisfatta del suo apporto.

Il Milan dunque non eserciterà la clausola di rinnovo automatico presente nel contratto di Mandzukic reimmettendolo nella lista dei parametri zero al termine della stagione.