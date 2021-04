Mandzukic, a breve il rientro ma per la conferma ci vuole un cambio di passo, ovvero una presenza costante, lontana dagli infortuni

Mandzukic, a breve il rientro ma per la conferma ci vuole un cambio di passo, ovvero una presenza costante, lontana dagli infortuni. Gazzetta dello sport di questa mattina lo spiega così: “Mandzukic rientra dopo Pasqua per meritarsi il rinnovo”. E ancora: “Il croato ha un’opzione per un altro anno ma ha giocato pochissimo: avrà 9 partite per dimostrare quanto vale”.

NOVE NON DIECI- Dieci inclusa quella con la Sampdoria in programma domani ma come detto, non ci sarà, causa infortunio. Rientrerà dopo Pasqua, molto probabilmente contro il Parma, in Emilia, sabato prossimo. È ciò che si augura Pioli, sempre per il solito discorso della scarsità di abbondanza e comunque per dare valore ad un giocatore che sicuramente vorrà onorare il suo impegno con il Milan, previo ottimale condizione fisica.