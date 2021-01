Mandzukic ringrazia la curva sud bianconera: «Orgoglioso di…»

Fair Play tra Mario Mandzukic e la curva sud bianconera. Ecco la risposta dell’attaccante croato verso la lettera di…

La curva Sud bianconera mostra Fair Play a Mario Mandzukic, non condannandolo per essere approdato al Milan in questa sessione di mercato invernale. Una lettera d’amore verso l’attaccante croato. Citando alcune parole: «Marione ti saremo sempre grati di tutto. Non vogliamo condannarti. In questi giocherai al Milan, hai 35 anni e ci può stare. Un club con cui non ti auguriamo di vincere ma di vivere serenamente come è successo qui a Torino».

L’ex Bayern Monaco ringrazia su Instagram: «Grazie per queste bellissime parole… Ne sarò sempre orgoglioso».